Stamattina la cittadina di Frattaminore è stata terrorizzata da due boati. L’esplosione si sarebbe verificata, dunque, in un deposito posta tra via Sacco e Vanzetti e via Pablo Neruda. Intanto la colonna di fumo nera è visibile anche dai cittadini di Frattamaggiore, Crispano, Orta di Atella e Caivano. Dopo le esplosioni alcuni residenti lamentano l’assenza di energia elettrica: probabilmente l’incendio avrebbe causato danni ai cavi dell’elettricità.

SEGUONO AGGIORNAMENTI

VIDEO E FOTO