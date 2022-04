Frode da 25 milioni di euro sui carburanti, le indagini portano in provincia di Napoli

Frode nel settore dei prodotti petroliferi per 25 milioni di euro. L’Agenzia Dogane e Monopoli dispiega verifiche e controlli su scala nazionale Individuata la figura del “trader”, con licenza rilasciata nella provincia di Napoli e sede secondaria nella provincia di Bologna e ulteriori unità locali, il quale si interponeva, fittiziamente, tra un deposito fiscale straniero e un deposito italiano, commercializzando sottocosto rispetto alla media dei prezzi del mercato energetico. Ciò in violazione alle prescrizioni stabilite dalla normativa corrente e quindi abusando della qualifica rilasciata.

L’incrocio documentale ha portato ADM a contestare maggiori diritti accertati e sanzioni connesse per più di 25 milioni di Euro. Sono ancora in corso ulteriori analisi al fine di verificare la presenza di ulteriori soggetti coinvolti.

I CONTROLLI SUL PREZZO DEI CARBURANTI

L’Agenzia, soprattutto nel settore del commercio dei prodotti energetici, in un periodo come quello odierno attraversato da forti tensioni sui mercati, ha messo in campo una struttura organizzative che, a livello di controlli e verifiche, opera ormai a livello nazionale e non più territoriale, tramite strutture di coordinamento Centro-Periferia.

L’attività citata ha visto coinvolti infatti il Nucleo Operativo Accise centrale, gli uffici Dogane e Antifrode della Direzione Emilia Romagna, oltre ad un Gruppo di Lavoro (CP-DEP) specificamente costituito sui depositi Energie e Alcoli. Questo modello rappresenta ormai la condizione essenziale per massimizzare l’efficacia dell’azione di contrasto.