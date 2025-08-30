PUBBLICITÀ
Frutta e verdura pericolosa a Soccavo, sequestrati 40 chili

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Controlli contro l’abusivismo commerciale a Napoli. Nei giorni scorsi la Polizia Municipale è intervenuta a Soccavo, lungo via Epomeo, dove gli agenti dell’Unità Operativa locale hanno sorpreso un venditore ambulante intento a esporre e vendere frutta e verdura senza alcuna autorizzazione.

L’uomo, oltre a essere privo di titolo abilitativo, occupava abusivamente suolo pubblico e teneva la merce esposta agli agenti atmosferici. Circa 40 chili tra frutta e ortaggi sono stati quindi sequestrati e successivamente donati allo Zoo di Napoli.

Durante la stessa operazione, la Municipale ha effettuato verifiche anche su altri quattro venditori ambulanti della zona, constatando in questi casi la regolarità delle autorizzazioni e dell’occupazione del suolo pubblico.

