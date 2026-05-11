Fuga pericolosa tra Giugliano e fascia costiera, beccati e denunciati

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Nell’ambito del controllo del territorio al fine di assicurare la sicurezza stradale, sono stati effettuati numerosi posti di controllo in centro a Giugliano e in zona Lago Patria.

A pochi giorni dall’entrata in vigore del nuovo Decreto Sicurezza, la Polizia Municipale di Giugliano in Campania ha deferito all’Autorità Giudiziaria due conducenti per il nuovo reato di fuga pericolosa, previsto dal nuovo comma 7-bis dell’articolo 192 del codice della strada.

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Marinano l’alt e si danno alla fuga, due denunce tra Giugliano centro e fascia costiera

Nello specifico, il primo episodio è accaduto lungo la via Domitiana: qui l’equipaggio aveva intimato l’alt al conducente di una Fiat Panda di colore nero, ma quest’ultimo non si è fermato e anzi, ha ulteriormente accelerato dando il via alla fuga. Ne è scaturito un inseguimento per diversi centinaia di metri, ma l’equipaggio, vista la condotta di guida del fuggitivo sempre più spericolata, al fine di tutelare l’altrui incolumità ha desistito.

Da accertamenti incrociati e immediati è stato identificato il responsabile: si tratta di un cittadino giuglianese di 61 anni, deferito appunto all’Autorità Giudiziaria non solo per la fuga pericolosa ma anche per guida senza patente reiterata, in quanto già sanzionato lo scorso mese di settembre come risultato dall’interrogazione allo SDI. Inoltre è stato sanzionato per mancata revisione del veicolo, per mancata copertura assicurativa, per guida pericolosa e sorpasso pericoloso, per un importo pari a circa 1.300 euro, oltre alla confisca del veicolo.

Il secondo episodio è avvenuto il giorno successivo, e ha visto protagonista il conducente di un motoveicolo senza indossare il casco circolava in via Madonna delle Grazie. Intimatogli l’alt il centauro, con una pericolosissima inversione ad U, si è dato alla fuga, zigzagando tra i veicoli provenienti contro il suo senso di marcia. Da accertamenti immediati è stato identificato il responsabile, anche in questo caso un cittadino giuglianese di 44 anni. Nei giorni successivi l’equipaggio si è portato presso la residenza dove ha identificato, senza non poche difficoltà, il soggetto, applicando l’immediata sequestro del motoveicolo finalizzato alla confisca, oltre al ritiro della patente per la successiva sospensione della stessa. E’ stato deferito all’Autorità Giudiziaria per fuga pericolosa. Inoltre è stato sanzionato per mancata revisione del veicolo, per mancata copertura assicurativa, per guida senza casco, inversione a U e circolazione contromano, per un importo superiore a 1.500 euro.

Continua il contributo della Polizia Municipale di Giugliano in Campania, a reprimere condotte di guida non in linea con le regole di sicurezza stradale, ma fa riflettere il numero di conducenti non in regola che, pur di evitare il controllo, effettuano manovre azzardate e pericolose.