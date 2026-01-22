PUBBLICITÀ

Nel tardo pomeriggio di ieri, 21 gennaio, a Trentola Ducenta, i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne di Boscoreale, in provincia di Napoli, per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Fugge all’alt e lancia cocaina dal finestrino dell’auto, arrestato 28enne a Giugliano

L’uomo, alla guida di una Fiat 500 appartenente a una società di noleggio, non si è fermato all’alt intimato da una pattuglia dell’Arma e si è dato a una lunga e pericolosa fuga nel tentativo di eludere i controlli. Durante le manovre evasive ha urtato l’autovettura di servizio dei carabinieri, provocando lievi danni.

L’inseguimento si è protratto fino a Giugliano in Campania, dove il fuggitivo è stato infine raggiunto e bloccato. Nel corso della fuga, l’uomo ha lanciato dal finestrino un involucro che, recuperato dai militari, è risultato contenere 0,6 grammi di cocaina, poi sequestrati.

Al termine delle formalità di rito, il 28enne è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida.