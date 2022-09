Fulmine colpisce un aereo diretto a Napoli, atterraggio d’emergenza a Bari

Atterraggio di emergenza, causa maltempo, per un volo Easyjet partito da Milano e diretto a Napoli. L’aereo è stato colpito da un fulmine. Per questo, il pilota ha cambiato rotta, raggiungendo l’aeroporto di Palese a Bari. Inevitabile la paura a bordo, ma tutti i novanta passeggeri sono rimasti illesi.

DAL NOSTRO ARCHIVIO | Paura sul volo Mykonos-Napoli, aereo in avaria costretto all’atterraggio di emergenza [14/06/2022]

Paura per un volo partito da Mykonos e diretto a Napoli. Secondo quanto si legge su Il Corriere della Sera, un Airbus A319 di Volotea ha avuto un’avaria ed è stato costretto ad un atterraggio di emergenza a Bari. Il problema, verificatosi al motore numero uno, è avvenuto mentre l’aereo sorvolava il mar Ionio. I piloti sono stati costretti a dirottare l’aereo su Bari, atterrando all’aeroporto Karol Wojtyla di Palese la mattina del 14 giugno. Sarebbe dovuto arrivare a Napoli alle 10.25.

Fortunatamente l’operazione di emergenza si è svolta correttamente e i 180 passeggeri a bordo non hanno riportato ferite. Solo tanto spavento per loro. Disagi per i passeggeri di altri voli, che sono partititi con un po’ di ritardo. Il volo, partito da Mykonos alle 8.49 italiane (9.49 greche) con 14 minuti di ritardo, è risalito verso Bari per atterrare una volta raggiunte le coste salentine. I passeggeri ripartiranno alle 14 per Napoli, sempre con un aereo Volotea.