Fulvio Filace e Maria Vittoria Prati morti in Tangenziale, in 6 a processo

PUBBLICITÀ

Dovranno rispondere, a vario titolo, di omicidio colposo i sei indagati che ieri, a Napoli, sono stati rinviati a giudizio dal giudice Ambra Cerabona nell’ambito del procedimento giudiziario sul grave incidente avvenuto sulla Tangenziale di Napoli, il 23 giugno 2023, quando una Volkswagen prototipo prese fuoco per poi esplodere causando il decesso della 66enne ricercatrice dell’istituto motori del Cnr Maria Vittoria Prati e del tirocinante di 25 anni Fulvio Filace. Il dibattimento prenderà il via il prossimo 20 gennaio.