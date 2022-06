Lacrime ai funerali del piccolo Christian, il quartiere di Napoli piomba nel lutto

Stamattina si sono tenuti i funerali di Christian nella chiesa del Santissimo Redentore e San Ciro Martire situata nel quartiere Cavalleggeri. Amici e conoscenti hanno voluto dare l’estremo saluto al piccolo che è stato travolto da un’auto sabato scorso, inoltre, lunedì è stata organizzata una fiaccolata dedicata al bimbo di 3 anni. L’ultimo viaggio del bimbo è stato accompagnato con un volo di palloncini bianchi.

L’INDAGINE SULLA TRAGEDIA DEL PICCOLO CHRISTIAN

Risponderà di omicidio stradale e lesioni personali l’uomo che sabato pomeriggio ha investito uccidendolo il piccolo Christian Carezza. L’investitore, un 51enne incensurato del posto, è stato aggredito dalla folla e solo l’intervento della polizia ha evitato che la situazione degenerasse.

Stando a quanto ricostruito, il conducente della Suzuki ha perso il controllo della vettura e, nel tentativo di evitare un’altra vettura, è finito sul marciapiede dove il piccolo si trovava in compagnia della mamma. L’impatto è stato tremendo, con il povero Cristian colpito in pieno. Il passaggio pedonale, piuttosto stretto, ha occluso ogni via di fuga al bimbo e a sua madre.