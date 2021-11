Funerali di Peppe e Tullio, il sindaco di Portici proclama il lutto cittadino

Il sindaco Enzo Cuomo ha proclamato il lutto cittadino in vista dei funerali di Giuseppe Fusella e Tullio Pagliaro che si terranno a Portici. I due giovani uccisi da Vincenzo Palumbo ad Ercolano a causa di uno scambio di persona. Domani le esequie prenderanno il via alle ore 15,30 nella Chiesa di San Ciro mentre le salme giungeranno alle ore 14 per la camera ardente.

Dunque sarà l’arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, a celebrare i funerali dei 2 giovani di 26 e 27 anni raggiunti dai colpi di pistola nella tragica notte tra giovedì 28 e venerdì 29. L’autotrasportatore 53enne è accusato ora di duplice omicidio volontario.

L’AUTOPSIA SUI CORPI DI PEPPE E TULLIO

Intanto oggi pomeriggio nel Secondo Policlinico di Napoli si terranno gli esami autoptici. I sostituti procuratori di Napoli Luciano d’Angelo e Daniela Varone dovrebbero chiedere il rito immediato nei confronti del camionista. Palumbo chiamò i soccorsi 26 minuti dopo avere esploso 11 colpi all’indirizzo della vettura dei ragazzi. I due giovani sono morti subito dopo esser stati raggiunti alla testa dai proiettili.

IL LUTTO CITTADINO PER I DUE GIOVANI

“A causa della tragica scomparsa dei nostri giovani concittadini Giuseppe Fusella e Tullio Pagliaro è stato proclamato il lutto cittadino per il giorno 4 novembre 2021. Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado si svolgeranno regolarmente. Ai dirigenti scolastici è stato rivolto l’invito ad osservare un minuto di silenzio nelle scuole, alle ore 12, in ogni aula partecipando al lutto per la morte di Giuseppe e Tullio. Le attività commerciali e produttive sono invitate a manifestare o esporre in forma libera segni di adesione al lutto cittadino, anche in concomitanza della cerimonia funebre prevista per le ore 15.30 a Portici.

Invitiamo tutti a partecipare al lutto cittadino“, ha scritto Cuomo sulla sua pagina Facebook.