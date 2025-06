La funicolare resta a mezz’aria, panico per 20 ragazzi in Campania

PUBBLICITÀ

Momenti di panico per una ventina di ragazzi rimasti bloccati nella tarda mattinata all’interno della cabina della funicolare che in provincia di Avellino collega Mercogliano al santuario mariano di Montevergine. A causa dell’attivazione automatica del sistema di sicurezza, l’impianto gestito da Air Campania si è bloccato lasciando sospesi a mezz’aria i passeggeri.

Lo stesso personale dell’azienda, in pochi minuti, ha provveduto a riportare a valle, incolumi e in piena sicurezza, i passeggeri. Come previsto dai protocolli, il servizio è stato immediatamente e temporaneamente sospeso per consentire le opportune verifiche tecniche.

Funicolare bloccata, il comunicato dell’Air Campania

“AIR Campania, attraverso il dirigente di esercizio, ingegnere Carmine Alvino, informa che, questa mattina si è verificato un episodio che ha comportato l’attivazione automatica del sistema di sicurezza della Funicolare di Montevergine. Nei giorni scorsi era stato disposto un innalzamento del livello di controllo e dei dispositivi di sicurezza, nell’ambito delle consuete attività di monitoraggio. A seguito dell’arresto della marcia verificatosi oggi, tutti i passeggeri presenti a bordo sono stati riportati a valle in pochi minuti e in piena sicurezza.

L’incolumità e la tutela dei viaggiatori sono state garantite in ogni momento. Come previsto dai protocolli, il servizio è stato immediatamente sospeso per consentire le opportune verifiche tecniche. La funicolare resterà ferma temporaneamente per effettuare ogni utile accertamento“.

