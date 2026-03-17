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Furti ai market tra Napoli, Casoria e Pomigliano: preso in Tangenziale

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
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Furti ai market tra Napoli, Casoria e Pomigliano: preso in Tangenziale
Furti ai market tra Napoli, Casoria e Pomigliano: preso in Tangenziale
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Mercoledì la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 43enne di Teverola, per furto aggravato. In particolare, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale Napoli Nord, nel corso di un servizio di prevenzione e repressione dei reati predatori lungo la rete autostradale hanno notato un’auto con a bordo un uomo, con fare circospetto, nei pressi del market dell’area di servizio San Pietro.

Alla vista degli agenti, l’uomo si è messo rapidamente alla guida del veicolo allontanandosi a velocità sostenuta in direzione della Tangenziale di Napoli, ma è stato immediatamente fermato. Durante il controllo gli agenti hanno rinvenuto, ben occultato all’interno dell’auto, un ingente quantitativo di articoli alimentari di cui l’uomo non ha saputo giustificare la provenienza.

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I furti alle stazioni di servizio

Dagli accertamenti di seguito esperiti, gli operatori hanno accertato che il 43enne si era reso responsabile di analoghi reati ai danni delle aree di servizio, a partire da ottobre 2025, nei market delle aree di servizio San Nicola Est e Ovest, Cittadella e Masseria, San Pietro, Vesuvio Pomigliano d’Arco, Irpinia -Avellino, Tre Ponti – Marigliano e Alfaterna Ovest – Nocera Superiore.

Inoltre, è emerso che l’auto su cui viaggiava l’indagato era provento di furto denunciato il 4 marzo 2023 a Sant’Egidio del Monte Albino. Così il veicolo è stato recuperato e restituito all’avente diritto, così come la merce sottratta.

 

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