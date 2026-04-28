Furti senza sosta ad Aversa, svaligiata nota gioielleria in pieno centro

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Furti senza sosta ad Aversa. Questa notte è toccato all’oreficeria “Grammatica”, in piazza Fuori Sant’Anna, ad essere svaligiato dalla banda che sta terrorizzando praticamente ogni notte i commercianti aversani con punte anche di tre colpi a notte.

Erano circa le 4 quando almeno quattro persone hanno agito mandando in frantumi la vetrina, per poi impossessarsi di tutti gli oggetti presenti nel locale. Sul posto gli uomini del Commissariato locale. Bottino in corso di quantificazione.

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I cittadini invocano la presenza dell’esercito in città.

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Momenti di grande paura a Qualiano dove, nella tarda mattinata di ieri, lunedì 27 aprile, è avvenuta una rapina all’ufficio postale di piazza Rosselli, in pieno centro cittadino. Intorno alle ore 12, due malviventi hanno fatto irruzione all’interno dei locali, seminando il panico tra dipendenti e presenti.

Secondo le prime ricostruzioni, i rapinatori, sotto la minaccia di un’arma, hanno costretto il personale a consegnare il denaro contante presente in cassa. L’azione è stata rapida e ben organizzata: una volta ottenuto il bottino, i due si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Al momento i responsabili risultano ancora ignoti. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri della stazione di Qualiano, che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei malviventi e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

I militari dell’arma stanno acquisendo eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area, che potrebbero rivelarsi decisive per individuare i responsabili della rapina.