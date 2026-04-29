Giallo a Marechiaro, rubano un Range Rover dal parcheggio ma il cancello era chiuso

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Un furto dalle modalità paradossali e inquietanti è stato segnalato al deputato Francesco Emilio Borrelli da un cittadino, vittima del furto della propria auto, un Range Rover Sport, avvenuto dieci giorni fa a Marechiaro. Il veicolo era stato lasciato all’interno dell’area di parcheggio riservata ai clienti di un noto ristorante, uno spazio destinato ai clienti del locale ma privo di sorveglianza.

Secondo quanto denunciato dalla vittima, l’auto è stata prelevata in un arco temporale in cui il parcheggio risultava regolarmente chiuso. L’elemento più sospetto risiede nel fatto che il proprietario, al suo ritorno, avrebbe trovato il cancello nuovamente chiuso con il lucchetto, esattamente come lo aveva lasciato, ma l’auto era sparita.

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“Siamo davanti a un episodio grave che solleva molti interrogativi sulla sicurezza nella zona di Marechiaro da tempo sotto assedio di inciviltà e criminalità” dichiara Borrelli. “Il cittadino che ci ha contattato è giustamente sotto shock: ha messo la sua auto in un luogo recintato e chiuso, per poi ritrovarsi senza macchina”.

Borrelli sottolinea inoltre una coincidenza temporale che non può essere ignorata: “La vittima ci ha riferito che proprio la domenica mattina del furto io stesso ero stato avvistato nell’area per un sopralluogo che ha portato allo sgombero di alcuni parcheggiatori abusivi. Il furto è avvenuto quella stessa sera. Chiediamo che le forze dell’ordine vadano fino in fondo per capire se ci sia stata una collaborazione di qualche soggetto criminale territoriale o se si tratti di una ritorsione legata alle recenti operazioni di ripristino della legalità nella zona. È inaccettabile che i clienti di un’attività storica si sentano traditi in questo modo. Bisogna fare chiarezza su come sia stato possibile compiere un furto così chirurgico senza lasciare segni di scasso sul cancello. Potrebbe essere anche un messaggio intimidatorio e ritorsivo contro i titolari di Cicciotto che da anni offrono un servizio di sosta gratuito ai propri ospiti e si battono contro l’illegalità a Marechiaro”.

Comunicato stampa