Furti tra Afragola e Crispano, 27enne condannato a 8 anni di carcere

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Martedì mattina a Santa Maria Capua Vetere, all’interno della locale casa circondariale, i Carabinieri della Stazione di Cesa hanno dato esecuzione a un provvedimento di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord – Ufficio Esecuzioni Penali.

Il destinatario del provvedimento è un 27enne, già noto alle forze dell’ordine, originario dell’area a nord di Napoli, attualmente detenuto. Il dispositivo giudiziario dispone l’espiazione di una pena complessiva pari a 8 anni, 3 mesi e 14 giorni di reclusione, determinata dal cumulo di condanne relative a diversi procedimenti.

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I reati oggetto della condanna, quali furto aggravato, evasione, lesioni personali e rapina, sarebbero stati commessi tra il 2015 e il 2024 nei territori di Afragola e Crispano.

L’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’avvenuta esecuzione da parte dei Carabinieri della Stazione di Cesa. L’intervento rientra nelle ordinarie attività di esecuzione penale finalizzate a dare concreta attuazione ai provvedimenti definitivi emessi dall’autorità giudiziaria.