PUBBLICITÀ
HomeCronacaFurti tra Afragola e Crispano, 27enne condannato a 8 anni di carcere
CronacaCronaca locale

Furti tra Afragola e Crispano, 27enne condannato a 8 anni di carcere

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Furti tra Afragola e Crispano, 27enne condannato a 8 anni di carcere
Furti tra Afragola e Crispano, 27enne condannato a 8 anni di carcere
PUBBLICITÀ

Martedì mattina a Santa Maria Capua Vetere, all’interno della locale casa circondariale, i Carabinieri della Stazione di Cesa hanno dato esecuzione a un provvedimento di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord – Ufficio Esecuzioni Penali.

Il destinatario del provvedimento è un 27enne, già noto alle forze dell’ordine, originario dell’area a nord di Napoli, attualmente detenuto. Il dispositivo giudiziario dispone l’espiazione di una pena complessiva pari a 8 anni, 3 mesi e 14 giorni di reclusione, determinata dal cumulo di condanne relative a diversi procedimenti.

PUBBLICITÀ

I reati oggetto della condanna, quali furto aggravato, evasione, lesioni personali e rapina, sarebbero stati commessi tra il 2015 e il 2024 nei territori di Afragola e Crispano.

L’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’avvenuta esecuzione da parte dei Carabinieri della Stazione di Cesa. L’intervento rientra nelle ordinarie attività di esecuzione penale finalizzate a dare concreta attuazione ai provvedimenti definitivi emessi dall’autorità giudiziaria.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati