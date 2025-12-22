PUBBLICITÀ
Furto “acrobatico” a Marano, entrano in casa arrampicandosi sull’albero e fuggono con gioielli e preziosi

Nella serata di ieri, domenica 21 dicembre, intorno alle 21:30, alcuni malviventi sono riusciti a introdursi in un appartamento, in corso Mediterraneo, utilizzando un albero non potato come via d’accesso, riuscendo a portare via gioielli e oggetti di valore per migliaia di euro.

I malviventi hanno agito con rapidità, approfittando del fatto che i proprietari non fossero in casa. Come riporta Il Mattino, una volta all’interno, hanno rovistato in ogni stanza, lasciando l’abitazione completamente sottosopra prima di darsi alla fuga con il bottino. “Oltre al danno economico, resta l’amarezza per la perdita di oggetti a cui eravamo profondamente legati”, raccontano i proprietari, ancora scossi dall’accaduto.

Non è la prima volta che corso Mediterraneo a Marano viene preso di mira dai topi d’appartamento. Secondo le testimonianze di chi vive lì. L’albero utilizzato dai ladri, infatti, sarebbe già stato in passato un facile punto di accesso per altri furti avvenuti in abitazioni vicine. Una criticità nota da tempo, più volte segnalata, che continua a destare preoccupazione tra i residenti, i quali denunciano una situazione di potenziale pericolo legata alla mancata potatura e al degrado urbano.

