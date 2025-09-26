Furto con scasso alla Snai a Melito, malviventi via con soldi e Gratta e Vinci

PUBBLICITÀ

Furto con scasso nella notte all’agenzia di scommesse Snai in via Roma, a Melito. I balordi, dopo aver forzato la saracinesca, hanno danneggiato e portato via il denaro dalla macchinetta mangia soldi e rubato i Gratta e Vinci. Ingenti danni alla struttura.

Si tratta del secondo furto con scasso in 48 ore a Melito: in precedenza i banditi erano entrati in azione in piazza Santo Stefano, forzando la porta di ingresso del bar “Santos” e portando via il denaro presente all’interno della cassa.

LEGGI ANCHE – Banditi scatenati sull’Asse Mediano, in 4 accerchiano le auto nel traffico

Nelle ultime ore almeno due rapine sono state messe a segno da una banda composta da quattro malviventi a bordo di due scooter, che prendono di mira le auto bloccate nel traffico dell’Asse Mediano. L’ipotesi è che ne siano state commesse molte di più.

Il primo episodio è avvenuto nei pressi dello svincolo di Mugnano: un uomo anziano e la moglie sono stati costretti a fermarsi dopo che i rapinatori si sono affiancati alla loro vettura. Uno dei banditi ha puntato una pistola contro il conducente, mentre un complice controllava i dintorni per verificare che nessuno stesse riprendendo la scena. L’assalto è durato pochi istanti, sotto gli occhi increduli di altri automobilisti, e si è concluso con la fuga dei ladri, che hanno portato via una borsa e diversi effetti personali. Le vittime, sotto choc ma illese, hanno sporto denuncia poco dopo. A documentare la scena è stato un giovane automobilista che percorreva la corsia opposta e che, con il cellulare, è riuscito a riprendere l’intera aggressione.

Il secondo episodio ha avuto come bersaglio una BMW, accerchiata contemporaneamente dai quattro rapinatori. Anche in questo caso un testimone ha ripreso la scena, riuscendo persino a filmare le targhe degli scooter. Le immagini sono state subito consegnate alla vittima e alle Forze dell’Ordine per agevolare le indagini. “Proseguendo lungo l’Asse Mediano – ha raccontato un cittadino – abbiamo visto numerosi cumuli di vetri infranti sull’asfalto e almeno altre due auto evidentemente rapinate con lo stesso metodo”. Un dettaglio che conferma la serialità e la frequenza di questi assalti.