Un furto dalle sfumature prettamente culinarie è avvenuto stanotte, poco dopo la mezzanotte, presso il ristorante “Il Rusticone” sito in via Atellana ad Arzano.

Furto culinario al “Rusticone” ad Arzano, banditi via con astici e Dom Perignon

Stando alla denuncia del proprietario, i banditi hanno effettuato il colpo poco dopo l’orario di chiusura, tagliando la grata in ferro posizionata sulla finestra e, tramite rottura della finestra stessa, entrando all’interno dell’attività.

Dopo aver rovistato nei vari ambienti, sono riusciti a portare via degli astici canadesi e diverse bottiglie di champagne, tra cui una bottiglia di “Armand de Brignac”, due bottiglie di Cristal Roeder, sei bottiglie di “Moet Ice Rose”, sei bottiglie di “Moet” e due bottiglie di “Dom Perignon”, oltre ad altra merce non ancora quantificata.

Diverse vetrine sono state distrutte, mentre la cassa era per lo più vuota, contenente solo alcune monete. I ladri sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza dell’attività: i video sono stati già consegnati agli inquirenti per permettere l’identificazione dei responsabili.