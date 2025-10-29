PUBBLICITÀ
Furto d’auto con “cavallo di ritorno” ad Afragola, giovane finisce in manette

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Nel pomeriggio di lunedì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 22enne napoletano, con precedenti di polizia, per estorsione e resistenza a Pubblico Ufficiale. Allo stesso sono state contestate 3 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, mancata copertura assicurativa e per mancata revisione periodica.

In particolare, una persona si è recata presso gli uffici della Questura per denunciare di aver ricevuto diverse telefonate da parte di un uomo che aveva chiesto la somma di 1.200 euro per la restituzione della sua auto, rubata alcuni giorni prima ad Afragola.

In quei frangenti, la vittima ha continuato a ricevere telefonate di richieste estorsive ed era stata invitata, per la restituzione del suo veicolo, in via Cupa Cardone, dove avrebbe dovuto lasciare una busta con il denaro richiesto.

Pertanto, i Falchi della Squadra Mobile, si sono recati nel luogo prestabilito per l’appuntamento ed hanno organizzato un servizio di appostamento in attesa dell’arrivo dell’indagato; quest’ultimo è sopraggiunto pochi istanti dopo a bordo di uno scooter ed ha raccolto la busta.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il 22enne poco distante. Per tale motivo, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante mentre l’autovettura è stata ritrovata e restituita al legittimo proprietario.

