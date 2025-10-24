Furto di energia elettrica scoperto nella macelleria a Napoli

PUBBLICITÀ

Durante i controlli i carabinieri della compagnia di Poggioreale hanno controllato numerose attività commerciali. Per il titolare di una macelleria in corso Sirena una denuncia per furto di energia elettrica: locali e banconi frigo erano tutti alimentati senza un collegamento filtrato dal contatore. Nel negozio rilevate anche carenze igienico sanitarie.

Problemi di igiene e pulizia anche in tre bar e in un panificio. Sequestrate decine di chili di alimenti. Lavoro nero, invece, in un bar, un panificio e un autolavaggio. In quest’ultimo erano tre i dipendenti senza un contratto.

I risultati degli altri controlli

I militari hanno fermato un minore di 15 anni alla guida di un’auto. Il giovane non ha rispettato l’alt delle forze dell’ordine ed è fuggito, accelerando e lanciandosi in un pericoloso zig zag tra le auto nel traffico. I carabinieri l’hanno raggiunto poco dopo e per lui è scattata una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e una sanzione per guida senza patente.

Appena 17enne, ecco un secondo minore alla guida. Questa volta in sella ad una moto di grossa cilindrata. Senza casco e, scopriranno poi i militari, senza assicurazione, impennando lungo via Stadera fino allo stop imposto dalla paletta. La moto ha il telaio abraso e il centauro, come facile prevedere, è senza patente. Il veicolo è stato sequestrato, il minore denunciato per guida senza patente (reiterata) e ricettazione. Dovrà rispondere di evasione un 21enne di Ponticelli, sorpreso fuori dall’abitazione dove sta scontando i domiciliari per maltrattamenti in famiglia.