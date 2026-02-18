PUBBLICITÀ
Furto “hot” a Marano, assalto al distributore di preservativi col piede di porco

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Furto "hot" a Marano, assalto al distributore di preservativi col piede di porco
Piede di porco, mani insanguinate e cappuccio calzato sulla testa. E’ così che i Carabinieri della sezione radiomobile di Marano hanno trovato Biagio Sperante (nato a Mugnano di Napoli il 17.04.1996), 29enne già noto alle forze dell’ordine.

Stava forzando un distributore automatico di contraccettivi, installato all’esterno di una farmacia in via San Rocco. Inutile il tentativo di fuga.

I militari lo hanno raggiunto e bloccato. Addosso diversi attrezzi per lo scasso e sulle mani alcune ferite provocate verosimilmente dall’uso del piede di porco.

Sperante è finito in manette per tentato furto ed è ora in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.

 

Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

