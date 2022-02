Scarcerato il tabaccaio che rubò il Gratta e Vinci a Napoli: “Incapace di intendere e di volere”

Gaetano Scutellaro è stato scarcerato. Il tabaccaio fu arrestato perché scappò con un Gratta e Vinci da 500mila euro vinto da una signora nel tabacchi di famiglia a Napoli, in zona Materdei. L’uomo scappò in scooter e venne arrestato a Fiumicino, dove era in procinto di partire per le Canarie. Già ai tempi il suo avvocato sostenne che Scutiero era malato e non si poteva curare in carcere. E a quanto pare una perizia psichiatrica ha confermato che Scutellaro ha un’incapacità parziale di intendere e di volere. A riportare la notizia è Il Mattino. L’uomo ha dunque avuto gli arresti domiciliari, ma la psichiatra ha confermato che può comunque stare a processo, giovando però di cure per le sue problematiche personologiche. All’epoca dei fatti “era in uno stato di incapacità parziale di intendere e di volere”, conclude la perizia.