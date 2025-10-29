PUBBLICITÀ
HomeCronacaGarlasco, altro colpo di scena: il super testimone non esiste
CronacaCronaca nazionale

Garlasco, altro colpo di scena: il super testimone non esiste

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
PUBBLICITÀ

Nuovi colpi di scena nell’inchiesta sul delitto di Chiara Poggi (13 agosto 2007): un presunto “super testimone” che avrebbe confermato l’alibi dello scontrino fornito da Andrea Sempio non si è mai presentato, secondo quanto segnalato dalla Procura di Pavia.

Il famoso scontrino — che Sempio consegnò nel 2008 come prova della propria innocenza — è tornato a essere oggetto di analisi. Secondo fonti investigative, la sua credibilità risulta ora indebolita: se fosse confermato che l’evento non si è svolto nei tempi indicati, verrebbero messi in discussione elementi centrali dell’indagine.

PUBBLICITÀ

La vicenda elaborata dagli investigatori parte dall’ipotesi che l’omicidio possa essere avvenuto in più fasi, cambiando l’orario della morte rispetto alle versioni precedenti. Lo scenario incrimina ulteriormente la posizione di Sempio, implicato nell’indagine insieme all’ex condannato

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati