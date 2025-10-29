Garlasco, altro colpo di scena: il super testimone non esiste

PUBBLICITÀ

Nuovi colpi di scena nell’inchiesta sul delitto di Chiara Poggi (13 agosto 2007): un presunto “super testimone” che avrebbe confermato l’alibi dello scontrino fornito da Andrea Sempio non si è mai presentato, secondo quanto segnalato dalla Procura di Pavia.

Il famoso scontrino — che Sempio consegnò nel 2008 come prova della propria innocenza — è tornato a essere oggetto di analisi. Secondo fonti investigative, la sua credibilità risulta ora indebolita: se fosse confermato che l’evento non si è svolto nei tempi indicati, verrebbero messi in discussione elementi centrali dell’indagine.

La vicenda elaborata dagli investigatori parte dall’ipotesi che l’omicidio possa essere avvenuto in più fasi, cambiando l’orario della morte rispetto alle versioni precedenti. Lo scenario incrimina ulteriormente la posizione di Sempio, implicato nell’indagine insieme all’ex condannato