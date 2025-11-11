PUBBLICITÀ
HomeCronacaGarlasco, le impronte trovate sulla porta sono del fratello di Chiara Poggi
CronacaCronaca locale

Garlasco, le impronte trovate sulla porta sono del fratello di Chiara Poggi

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
marco poggi impronte garlasco
PUBBLICITÀ

Appartengono a Marco Poggi e a un operatore le due impronte digitali leggibili repertate sulla porta d’ingresso della villetta di Garlasco, dove il 13 agosto 2007 fu uccisa Chiara Poggi.

Le sei impronte trovate su una confezione in cellophane di cereali e su un sacchetto della spazzatura risultano invece appartenere alla vittima.

PUBBLICITÀ

Gli esiti delle nuove analisi sono stati presentati da Giovanni Di Censo, il perito nominato dalla Gip nell’ambito dell’incidente probatorio legato all’inchiesta che vede indagato Andrea Sempio. Al momento, tuttavia, l’esame non aggiunge elementi nuovi rispetto alle ricostruzioni già elaborate dagli inquirenti 18 anni fa.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it
InterNapoli.it è il primo quotidiano on-line dell'area a nord di Napoli che informa in modo preciso e puntuale l'hinterland del capoluogo partenopeo.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati