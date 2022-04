Si torna a pagare il gelato in lire, la trovata nostalgica dell’imprenditore

A Lamezia Terme tornano le vecchie lire ma per un solo giorno durante il quale si potrà comprare l’amato gelato. L’idea è venuta di Valentino Pileggi, ideatore di Coneria Italiana: “Il 21 aprile saremo la prima attività commerciale in Italia a permettere l’utilizzo delle vecchie lire”. Come riporta la Repubblica si tratta di una trovata per riportare fra le mani e nel borsellino la moneta italiana di vecchio conio. Dunque un gioco in realtà che vuole rendere omaggio alla memoria degli anni in cui il boom economico da molti idealizzato. “Dato che il nostro format è ispirato agli anni ’60, dagli arredi con la radio d’epoca, la musica, le gonne a ruota delle ragazze e le fasce a pois per i capelli, ci è sembrato simpatico festeggiare così il primo anno dall’apertura“.

Non volendo semplicemente regalare il prodotto: “Vogliamo far tornare i nostri clienti agli anni in cui i loro genitori e nonni con le lire andavano a comperare il gelato“. Quindi partirà una caccia al tesoro fra le tasche di vecchi cappotti o in fondo ai cassetti. Sicuramente in tanti si getteranno alla ricerca delle vecchie monete o delle banconote che per decenni hanno circolato in Italia e che ancora oggi sono indicate sul prezzario della gelateria: “In realtà è un modo diverso, e simpatico, per regalarlo. Basterà mostrare in cassa le lire“.