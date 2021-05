E’ venuto a mancare, in seguito al contagio da Covid, Gennaro De Filippis, 77 anni, stimato sarto dall’alta moda e presidente dell’associazione Maria SS dell’Arco a Capodichino, zona Perrone.

Una persona molto attiva nel sociale

Era ricoverato all’Ospedale del Mare in seguito al contagio da Covid. Purtroppo il 77enne non ce l’ha fatta a vincere la battaglia contro il coronavirus.

Gennaro De Filippis, detto “‘o presidente” era uno stimatissimo sarto di alta moda oltre ad essere molto attivo come presidente dell’associazione Maria SS dell’Arco a Capodichino, nella zona del Perrone.

Situzione Covid in Campania

Sono 533 i nuovi casi di Covid che si sono registrati in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 13.217 tamponi molecolari analizzati, a cui si aggiungono 4.402 tamponi antigenici.

Dei nuovi casi, 158 sono sintomatici, mentre i restanti 375 non presentano sintomi. Ancora molto bene il tasso di positività, vale a dire il rapporto tra tamponi risultati positivi su quelli analizzati, che oggi si attesta ancora al di sotto del 10%.

Nelle ultime 24 ore, in Campania si registrano purtroppo anche 21 nuovi decessi (16 deceduti nelle ultime 48 ore e 5 deceduti in precedenza ma registrati ieri; 7.168 in totale), mentre sono 1.248 le persone guarite (341.763 dall’inizio della pandemia).

Diminuiscono i ricoveri

Sul fronte della pressione degli ospedali, si conferma il trend degli ultime settimane, che vede diminuire i ricoveri, sia nei reparti di terapia intensiva che in quelli di degenza ordinaria Covid.

Per quanto riguarda i ricoveri in terapia intensiva, in totale sono 73; nei reparti di degenza ordinaria ci sono invece 782 persone ricoverate, vale a dire 51 meno di ieri.

I dati sulla campagna vaccinale contro il Covid

Prosegue la campagna di vaccinazione dei cittadini della Campania. Dall’Unità di crisi fanno sapere è stata superata la soglia dei tre milioni di dosi somministrate.

Nel dettaglio, sono stati vaccinati con la prima dose 2.120.393 cittadini, di questi 883.072 hanno ricevuto la seconda dose. Le donne vaccinate sono 1.601.926, mentre gli uomini sono 1.401.539.

La provincia di Napoli è quella con il maggior numero di dosi somministrate, 1.521.430, il 48,6% del totale, seguita dalla provincia di Salerno con il 17,92% e da Caserta con il 15,42%. Chiudono Avellino con il 7,83% e Benevento con il 5,93%.