Schianto sulla Tangenziale, lutto ad Arzano per la morte di Gennaro

Esce indenne da un incidente stradale, ma muore travolto da un’auto. E’ successo sulla tangenziale di Forlì, a perdere la vita è stato il 48enne Gennaro Piscopo, mentre altre tre persone sono rimaste ferite in modo non grave. Secondo una prima ricostruzione da parte della polizia stradale intervenuta, poco dopo la mezzanotte l’uomo avrebbe perso il controllo della sua vettura, finendo contro il guard-rail.

Gennaro è uscito incolume dallo schianto, immediatamente soccorso da altre tre persone che si sono fermate. Pochi attimi dopo la tragedia: sul gruppo è piombata una vettura, condotta da un 28enne che non si sarebbe accorto dell’improvviso ostacolo. Nulla da fare per il 49enne di Arzano, centrato in pieno e morto sul colpo. Colpite di striscio le altre persone, trasportate all’ospedale cittadino, ma con lievi ferite. Lievi escoriazioni per il 28enne.

