Schianto sulla Tangenziale, lutto ad Arzano per la morte di Gennaro

Nicola Avolio
Gennaro Piscopo
Esce indenne da un incidente stradale, ma muore travolto da un’auto. E’ successo sulla tangenziale di Forlì, a perdere la vita è stato il 48enne Gennaro Piscopo, mentre altre tre persone sono rimaste ferite in modo non grave. Secondo una prima ricostruzione da parte della polizia stradale intervenuta, poco dopo la mezzanotte l’uomo avrebbe perso il controllo della sua vettura, finendo contro il guard-rail.

Gennaro è uscito incolume dallo schianto, immediatamente soccorso da altre tre persone che si sono fermate. Pochi attimi dopo la tragedia: sul gruppo è piombata una vettura, condotta da un 28enne che non si sarebbe accorto dell’improvviso ostacolo. Nulla da fare per il 49enne di Arzano, centrato in pieno e morto sul colpo. Colpite di striscio le altre persone, trasportate all’ospedale cittadino, ma con lievi ferite. Lievi escoriazioni per il 28enne.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

