PUBBLICITÀ
HomeCronacaGetta ogni giorno cartoni di vino in strada a Bacoli, il Comune...
CronacaCronaca locale

Getta ogni giorno cartoni di vino in strada a Bacoli, il Comune lo scopre e gli restituisce i rifiuti

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Getta ogni giorno cartoni di vino in strada a Bacoli, il Comune lo scopre e gli restituisce i rifiuti
Getta ogni giorno cartoni di vino in strada a Bacoli, il Comune lo scopre e gli restituisce i rifiuti
PUBBLICITÀ

È stato individuato con le telecamere nascoste l’uomo che, per anni, gettava dal finestrino cartoni di vino bianco a Bacoli. L’uomo sarà multato.

Tutto è cominciato con qualche cartone di vino lasciato per strada. Il Comune ha ripulito ma, il giorno dopo, eccone altre. Sempre nello stesso punto. Una storia curiosa, che è andata avanti per anni a Bacoli, nel Napoletano, e che si è conclusa con lo smascheramento del responsabile. Si tratta di un residente del posto che, oltre a ricevere una multa, si vedrà riconsegnare anche i cartoni abbandonati, cosa che il Comune ha fatto nel corso di tutti questi anni in attesa di scoprirlo.

PUBBLICITÀ

Getta ogni giorno cartoni di vino in strada a Bacoli, il Comune lo scopre e gli restituisce i rifiuti

A raccontare questa vicenda è il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, con un post su Facebook in cui ringrazia la Flegrea Lavoro, la società che si occupa della raccolta dei rifiuti, e spiega che, per arrivare all’identità dell’uomo che lasciava i cartoni di vino sullo Scalandone, tra le strade principali di Bacoli, sono state usate le telecamere nascoste.

“C’è chi da anni, sullo Scalandrone, si divertiva a gettare cartoni di Tavernello – scrive Della Ragione – Sì, avete letto bene. I cartoni verdi, quelli con il vino bianco dentro. È tra le strade principali di Bacoli. Le avrete sicuramente notato in molte occasioni. E no, non sono sempre le stesse. No. Perché noi puliamo ogni giorno. Ed ogni mattina, puntuale, il nostro barbaro ci lasciava le sue tracce: mentre andava al lavoro. A terra, dalle cinque alle sette confezioni di Tavernello. Una roba incredibile”.

“Sarà denunciato e multato – prosegue il Sindaco – . Stanno sempre lì, e nessuno le toglie. Ed invece siamo stati costretti ogni mattina a liberare la carreggiata dalle bravate di questo fenomeno. Ah, e non è un incivile che viene da lontano per disturbare la nostra terra. Ma è un residente di questa città, che sfregia il luogo in cui vive. Non la farà franca. Gli manderemo il verbale direttamente a domicilio. E, in una busta a parte, gli riconsegneremo le confezioni di Tavernello con cui ha sporcato Bacoli. Le abbiamo conservate, in attesa di scoprirti. Trova un po’ di spazio, ne sono tante. Con la certezza che la prossima volta, prima di lanciare spazzatura dal finestrino, ci penserai molto a lungo”.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati