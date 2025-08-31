PUBBLICITÀ

È stato individuato con le telecamere nascoste l’uomo che, per anni, gettava dal finestrino cartoni di vino bianco a Bacoli. L’uomo sarà multato.

Tutto è cominciato con qualche cartone di vino lasciato per strada. Il Comune ha ripulito ma, il giorno dopo, eccone altre. Sempre nello stesso punto. Una storia curiosa, che è andata avanti per anni a Bacoli, nel Napoletano, e che si è conclusa con lo smascheramento del responsabile. Si tratta di un residente del posto che, oltre a ricevere una multa, si vedrà riconsegnare anche i cartoni abbandonati, cosa che il Comune ha fatto nel corso di tutti questi anni in attesa di scoprirlo.

PUBBLICITÀ

Getta ogni giorno cartoni di vino in strada a Bacoli, il Comune lo scopre e gli restituisce i rifiuti

A raccontare questa vicenda è il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, con un post su Facebook in cui ringrazia la Flegrea Lavoro, la società che si occupa della raccolta dei rifiuti, e spiega che, per arrivare all’identità dell’uomo che lasciava i cartoni di vino sullo Scalandone, tra le strade principali di Bacoli, sono state usate le telecamere nascoste.

“C’è chi da anni, sullo Scalandrone, si divertiva a gettare cartoni di Tavernello – scrive Della Ragione – Sì, avete letto bene. I cartoni verdi, quelli con il vino bianco dentro. È tra le strade principali di Bacoli. Le avrete sicuramente notato in molte occasioni. E no, non sono sempre le stesse. No. Perché noi puliamo ogni giorno. Ed ogni mattina, puntuale, il nostro barbaro ci lasciava le sue tracce: mentre andava al lavoro. A terra, dalle cinque alle sette confezioni di Tavernello. Una roba incredibile”.

“Sarà denunciato e multato – prosegue il Sindaco – . Stanno sempre lì, e nessuno le toglie. Ed invece siamo stati costretti ogni mattina a liberare la carreggiata dalle bravate di questo fenomeno. Ah, e non è un incivile che viene da lontano per disturbare la nostra terra. Ma è un residente di questa città, che sfregia il luogo in cui vive. Non la farà franca. Gli manderemo il verbale direttamente a domicilio. E, in una busta a parte, gli riconsegneremo le confezioni di Tavernello con cui ha sporcato Bacoli. Le abbiamo conservate, in attesa di scoprirti. Trova un po’ di spazio, ne sono tante. Con la certezza che la prossima volta, prima di lanciare spazzatura dal finestrino, ci penserai molto a lungo”.