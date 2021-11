Dramma a tinte gialle quello consumatosi a Polla, in provincia di Salerno, dove un ragazzo è stato rinvenuto privo di vita su un divano. La tragica scoperta è avvenuta questa mattina in un appartamento di via Santa Maria di Loreto. A riportare la notizia è Il Mattino.

La vittima è un giovane residente a Sant’Arsenio. Il suo corpo senza vita sarebbe stato rinvenuto all’interno di un’abitazione non sua. Sul posto i carabinieri che hanno avviato le indagini per far luce su quanto accaduto.