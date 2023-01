Lutto a Giugliano per la scomparsa di Gianpiero, addio allo storico ultras della Casertana

Pubblicità

Lacrime di dolore a Giugliano per la scomparsa di Gianpiero Stellato. L’uomo, si legge su Napoli Today, era originario di Caserta ma si sera trasferito da anni nel comune in provincia di Napoli. A portarlo via un brutto male. Grandissimo tifoso della Casertana, era un noto componente del gruppo ultras della Casertana “Fedayn Bronz ’81”. Lascia un vuoto immenso in familiari e amici. Tantissimi i post di cordoglio apparsi sui social, dove Gianpiero viene ricordato con enorme stima e affetto.

“Che Notizia scioccante. Quanti bei ricordi di una gioventù spensierata !!!! ….un’estate passata insieme a vendere magliette per strada!! …Quando mi hai accolto a vivere per un po’ nella tua casa … e tantissime altre avventure !!! Non ci sono parole per esprimere il mio dolore ..ma spero che un giorno chi sa dove ci rivedremo !!”. si legge su Facebook. E ancora: “Per me questa Foto ha un valore immenso, ci sono i Miei ‘Padri di curva’, tu sei uno di quelli che meriterà per sempre il mio rispetto. Ti voglio bene Gianpiero, da te ho imparato tanto, la tua mentalità molti se la sognano. Salutaci gli Ultras della Brigata Paradiso. Ciao Veleno… Con Il Falco in Fondo al Cuore… Sentite condoglianze alla famiglia Stellato”, “Ora tifa da lassù”.

Pubblicità

I funerali si terranno quest’oggi presso la chiesa di Santa Maria del Mare al Villaggio Coppola a Castel Volturno.