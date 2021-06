E’ un video che dura pochi secondi, pubblicato su Tik Tok, in cui si vede Gigi D’Alessio circondato da body guard mentre è mano nella mano con una ragazza bionda. Quella ragazza, secondo alcuni, potrebbe essere la sua nuova fiamma. Non si sa a quando risale il video e chi lo abbia girato, la cosa certa è che Gigi D0Alessio stringe la mano a questa donna con un vestito beige e capelli biondi.

Gigi D’Alessio e il video con la ragazza bionda: è Denise?

Secondo alcuni quella ragazza bionda sarebbe la figlia di Gigi D’Alessio, ma in molti hanno smentito per l’impossibile somiglianza. Invece secondo i ben informati quella ragazza bionda sarebbe la sua nuova fidanzata, ovvero Denise Esposito. Attualmente le informazioni su Denise non sono molte. La ragazza è nata il 19 novembre del 1992 e ha 29 anni.

Inoltre è molto attiva su Instagram dove condivide molti momenti della sua vita, da bellissimi scatti in compagnia di amici e amiche a bellissimi panorami oltre che alcuni selfie che la vedono protagonista in prima persona. Si conosce poco della sua famiglia e del suo lavoro, se non che ha un fratello che le assomiglia molto e che ha origini campane. Diversi post di Denise hanno il like di Gigi D’Alessio. Denise è un noto avvocato di Napoli. Una fan che ha avuto la fortuna di conoscere e poi fidanzarsi con il suo cantante preferito.

Lo scoop riguardo questa nuova relazione di Gigi D’Alessio sarebbe arrivato nel febbraio del 2021, grazie a Il Mattino. In pochissimo tempo ha conquistato i principali portali di cronaca rosa di tutto il paese. Secondo quanto riportato dal quotidiano la coppia si sarebbe conosciuta a Capri e adesso vivrebbero già insieme nel capoluogo campano.

Anna Tatangelo al veleno

La Tatangelo al contrario dopo la storia finita con D’Alessio si è sempre mantenuta piuttosto riservata relativamente alla sua vita privata e su di lei non ci sono particolari voci. Per quanto concerne la sua carriera, Anna è reduce dal successo di All together now, nel quale ha ricoperto le vesti di giudice insieme a Francesco Renga, Rita Pavone e J-Ax, nello show condotto da Michelle Hunziker.