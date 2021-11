«Fare sesso con me è l’unico modo per curarti», lo scandalo sul ginecologo di Bari

Lo scandalo che ha travolto il ginecologo barese Giovanni Miniello sembra destinato ad allargarsi. Dopo la denuncia da parte di Anna Maria e il servizio de Le Iene, in una settimana al centro anti-violenza del Comune di Bari sono arrivate più di dieci telefonate di donne a cui era stato diagnosticato il Papilloma Virus. Come ad Anna Maria, il professionista aveva proposto il suo metodo di cura: fare sesso con lui per guarire.

Qualcuna, che ha ceduto ai “consigli” del medico e ha consumato rapporti sessuali con lui, volendosi liberare di un enorme peso, racconta all’inviata della trasmissione di Italia 1: “Ha iniziato a stalkerarmi, mi telefonava sempre, e presa dalla paura ho ceduto. Io dissi non so se ce la faccio, sono spostata, mi sento male. Piansi qual giorno, fu come una violenza. Non lo volevo fare, ma lui mi diceva che solo così sarei guarita”, scrive TgCom24.

La Procura di Bari, dopo aver acquisito il filmato trasmesso da Le Iene, sta verificando la sussistenza di eventuali reati contestabili al medico. L’inchiesta, al momento, è senza ipotesi di reato e il professionista non risulta indagato. Intanto, l’Ordine dei Medici ascolterà il ginecologo per valutare eventuali provvedimenti disciplinari.