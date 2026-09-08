Giovane accoltellato durante la rissa al Vomero, corsa in ospedale per il 16enne

Questa notte i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti presso il pronto soccorso del Fatebenefratelli per un minore ferito. Si tratta di un 16enne incensurato di Napoli.
Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato aggredito in piazza Vanvitelli, da uno sconosciuto, per motivi ancora poco chiari.
Poco dopo, l’aggressore sarebbe tornato in gruppo e, nella colluttazione, il 16enne avrebbe ricevuto una coltellata alla schiena.
Dieci i giorni di prognosi. Indagini per chiarire dinamica a cura dei carabinieri della compagnia Vomero.
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