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Giovane accoltellato durante la rissa al Vomero, corsa in ospedale per il 16enne

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Giovane accoltellato durante la rissa al Vomero, corsa in ospedale per il 16enne
Giovane accoltellato durante la rissa al Vomero, corsa in ospedale per il 16enne
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Questa notte i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti presso il pronto soccorso del Fatebenefratelli per un minore ferito. Si tratta di un 16enne incensurato di Napoli.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato aggredito in piazza Vanvitelli, da uno sconosciuto, per motivi ancora poco chiari.
Poco dopo, l’aggressore sarebbe tornato in gruppo e, nella colluttazione, il 16enne avrebbe ricevuto una coltellata alla schiena.

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Dieci i giorni di prognosi. Indagini per chiarire dinamica a cura dei carabinieri della compagnia Vomero.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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