HomeCronacaFollia in piazza Mercato, picchia gli agenti e distrugge la volante dopo...
CronacaCronaca locale

Follia in piazza Mercato, picchia gli agenti e distrugge la volante dopo la fuga dai domiciliari

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Follia in piazza Mercato, picchia gli agenti e distrugge la volante dopo la fuga dai domiciliari
Follia in piazza Mercato, picchia gli agenti e distrugge la volante dopo la fuga dai domiciliari
PUBBLICITÀ

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 51enne, con precedenti di Polizia, anche specifici, per evasione, resistenza a Pubblico Ufficiale, danneggiamento beni della Pubblica Amministrazione e furto con destrezza.

Follia in piazza Mercato a Napoli: evade dai domiciliari, picchia gli agenti e distrugge la volante

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Ponte della Maddalena, hanno notato il predetto che, alla loro vista, ha tentato di nascondersi per eludere il controllo, ma è stato prontamente raggiunto e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato; una volta all’interno dell’auto di servizio, il prevenuto ha continuato nella sua condotta violenta sferrando calci e pugni contro i finestrini e la paratia divisoria posteriore di sicurezza della volante, danneggiandola.

PUBBLICITÀ

Ancora, il predetto è stato trovato in possesso di un telefono cellulare che, a seguito di accertamenti da parte degli operanti, è risultato essere oggetto di furto perpretato dall’indagato presso un ristorante di piazza dei Francesi, ai danni di una turista.

Infine, dagli accertamenti di seguito esperiti, i poliziotti hanno appurato che lo stesso era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e, pertanto, lo hanno tratto in arresto.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ