Follia in piazza Mercato, picchia gli agenti e distrugge la volante dopo la fuga dai domiciliari

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Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 51enne, con precedenti di Polizia, anche specifici, per evasione, resistenza a Pubblico Ufficiale, danneggiamento beni della Pubblica Amministrazione e furto con destrezza.

Follia in piazza Mercato a Napoli: evade dai domiciliari, picchia gli agenti e distrugge la volante

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Ponte della Maddalena, hanno notato il predetto che, alla loro vista, ha tentato di nascondersi per eludere il controllo, ma è stato prontamente raggiunto e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato; una volta all’interno dell’auto di servizio, il prevenuto ha continuato nella sua condotta violenta sferrando calci e pugni contro i finestrini e la paratia divisoria posteriore di sicurezza della volante, danneggiandola.

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Ancora, il predetto è stato trovato in possesso di un telefono cellulare che, a seguito di accertamenti da parte degli operanti, è risultato essere oggetto di furto perpretato dall’indagato presso un ristorante di piazza dei Francesi, ai danni di una turista.

Infine, dagli accertamenti di seguito esperiti, i poliziotti hanno appurato che lo stesso era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e, pertanto, lo hanno tratto in arresto.