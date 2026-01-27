PUBBLICITÀ
HomeCronacaGiovanni morto sullo yacht in Sardegna, l'acido solfidrico possibile causa del decesso
CronacaCronaca locale

Giovanni morto sullo yacht in Sardegna, l’acido solfidrico possibile causa del decesso

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Giovanni Marchionni morto sullo yacht in Sardegna, acido solfidrico la possibile causa del decesso
Giovanni Marchionni morto sullo yacht in Sardegna, acido solfidrico la possibile causa del decesso
PUBBLICITÀ

Intossicazione da acido solfidrico: sarebbe questa la causa del decesso di Giovanni Marchionni, il 21enne di Bacoli il cui corpo è stato ritrovato l’8 agosto scorso a bordo di uno yacht ormeggiato nel porticciolo della Marina di Portisco.

Stando ad alcune indiscrezioni che circolano nelle ultime ore, la morte del giovane skipper sarebbe dunque da ricondurre a questo potente gas tossico che potrebbe essere stato inalato.

PUBBLICITÀ

Giovanni morto sullo yacht in Sardegna, acido solfidrico la possibile causa del decesso

L’esito emergerebbe dalla relazione autoptica e dagli esami tossicologici e istologici effettuati sul corpo di Marchionni e depositati nei giorni scorsi in Procura a Tempio Pausania.

Titolare dell’inchiesta è la pm Milena Aucone che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. Se le indiscrezioni dovessero essere confermate, adesso la situazione potrebbe cambiare. Attualmente lo yacht – la cui armatrice è Annalaura di Luggo, manager e consigliere delegato del cantiere Fiart Mare di Bacoli- risulta ancora sotto sequestro.

Numerosi sono stati nei mesi successivi al ritrovamento del cadavere gli accertamenti tecnici effettuati a bordo dell’imbarcazione e in particolare sul funzionamento delle batterie. In un primo momento gli investigatori avevano ipotizzato che la morte dello skipper potesse essere stata causata dalle esalazioni nocive prodotte dalle sostanze contenute nel wc chimico.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati