Giovanni morto sullo yacht in Sardegna, l’acido solfidrico possibile causa del decesso

Intossicazione da acido solfidrico: sarebbe questa la causa del decesso di Giovanni Marchionni, il 21enne di Bacoli il cui corpo è stato ritrovato l’8 agosto scorso a bordo di uno yacht ormeggiato nel porticciolo della Marina di Portisco.

Stando ad alcune indiscrezioni che circolano nelle ultime ore, la morte del giovane skipper sarebbe dunque da ricondurre a questo potente gas tossico che potrebbe essere stato inalato.

L’esito emergerebbe dalla relazione autoptica e dagli esami tossicologici e istologici effettuati sul corpo di Marchionni e depositati nei giorni scorsi in Procura a Tempio Pausania.

Titolare dell’inchiesta è la pm Milena Aucone che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. Se le indiscrezioni dovessero essere confermate, adesso la situazione potrebbe cambiare. Attualmente lo yacht – la cui armatrice è Annalaura di Luggo, manager e consigliere delegato del cantiere Fiart Mare di Bacoli- risulta ancora sotto sequestro.

Numerosi sono stati nei mesi successivi al ritrovamento del cadavere gli accertamenti tecnici effettuati a bordo dell’imbarcazione e in particolare sul funzionamento delle batterie. In un primo momento gli investigatori avevano ipotizzato che la morte dello skipper potesse essere stata causata dalle esalazioni nocive prodotte dalle sostanze contenute nel wc chimico.