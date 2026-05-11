Margaret morta dopo l’intervento al naso, chirurghi rischiano processo

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Rischiano il processo Marco e Marco Antonio Procopio, i due chirurghi estetici che nell’ottobre del 2024 operarono Margaret Spada nel loro studio medico all’Eur. Per loro la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio con l’accusa di omicidio colposo nei confronti di padre e figlio. La 22enne di Lentini aveva deciso di affidarsi a loro per un intervento di chirurgia estetica per un ritocco al naso. Quel giorno però qualcosa va storto. La ragazza si sarebbe potuta salvare se i due medici avessero chiamato i soccorsi in modo tempestivo e se avessero usato il defibrillatore.

L’ambulatorio risultò privo delle autorizzazioni necessarie all’esercizio dell’attività chirurgica. I dottori furono sospesi dalla professione per un anno e accusati di omicidio colposo. Avrebbero aspettato circa 15 minuti prima di chiamare il 118 e proprio questo ritardo – secondo gli inquirenti – sarebbe stato fatale. Nel corso dell’inchiesta, condotta dalla pm Eleonora Fini, sono state ascoltate anche altre pazienti di Marco Procopio, che hanno parlato di complicanze insorte a seguito dei trattamenti.

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