Giugliano. Cambio al vertice delle Politiche sociali, l’opposizione incalza: “Chiarimenti sul caso D’Agostino”

Cambio al vertice nel settore delle Politiche sociali a Giugliano, al centro da tempo di polemiche e casi scottanti. A dirigere l’ufficio dal primo gennaio 2026 fino a fine anno sarà la dott.ssa Angela Caprio, scelta dal Comune attraverso un bando per assumere personale a tempo determinato ai sensi dell’art 110. Due le domande presentate, tra cui appunto la dott.ssa Caprio, che conosce bene Giugliano essendo una risorsa interna oramai da 10 anni nel settore delle politiche sociali. La neo dirigente, che prende il posto di Michele Ippolito, si troverà ad affrontare diverse questioni spinose, a cominciare dal “caso d’Agostino” (leggi qui l’articolo), che negli ultimi giorni ha trovato spazio su giornali di caratura nazionale.

L’opposizione è passata all’attacco attraverso due comunicati, uno a firma di Fratelli d’Italia Giugliano Forza Italia Giugliano UDC Giugliano NPSI Giugliano Vivere Giugliano ed un’altro a firma solo di Michela Fato di Noi con Giugliano, sintomo che anche la minoranza di centrodestra non è unita sul caso.

“Abbiamo scritto al Sindaco, al segretario generale, al Presidente del Consiglio ed al dirigente alle politiche sociali, da cui si attendono ancora risposte. E’ stato già fatto un accesso agli atti riguardo le modalità di affidamento dei progetti e di assunzione dei lavoratori di tali progetti. Detto questo, non possiamo e non vogliamo far finta di nulla. Al di là di come si concluderà questa vicenda e delle eventuali responsabilità personali, siamo di fronte all’ennesimo episodio che finisce per sporcare il nome di Giugliano e della sua politica, trascinando la nostra città, ancora una volta, in una narrazione tossica fatta di sospetti, allusioni e strumentalizzazioni. Riteniamo che le dichiarazioni di chi è direttamente coinvolto e della maggioranza, siano oggi più importanti di qualsiasi nostra valutazione. Sono loro a dover parlare alla città, senza ambiguità, sono loro a dover chiarire, a dover spiegare ai giuglianesi cosa è successo e cosa sta succedendo. Per le eventuali ipotesi di reato, vi sono gli organi inquirenti preposti, ma dal punto di vista politico e morale questa vicenda crea problemi seri alla credibilità di questa amministrazione, che ha già evitato, in extremis, lo scioglimento, ma resta sotto osservazione da parte del Ministero dell’Interno il quale ha assegnato delle prescrizioni che, se non soddisfatte, potrebbero originare ugualmente lo scioglimento”, affermano Fratelli d’Italia Giugliano Forza Italia Giugliano UDC Giugliano NPSI Giugliano Vivere Giugliano che hanno chiesto al sindaco ed al consigliere D’Agostino di riferire in Consiglio Comunale.

Anche Michela Fato di Noi con Giugliano ha chiesto “un consiglio comunale dedicato all’intero settore delle Politiche sociali, invitando il sindaco ad adottare provvedimenti preventivi e necessari sul “Caso D’Agostino”, ma soprattutto a discutere proposte concrete per riorganizzare un settore che continua a essere nell’occhio del ciclone, anche a causa della debolezza di un’amministrazione che si sta dimostrando incapace di affrontare questo momento delicatissimo”.

Intanto, come già scritto in precedenza, il consigliere della lista civica Giugliano DemocraticaSalvatore D’Agostino si è rivolto ad un legale per tutelare la sua immagine e starebbe valutando una controquerela nei confronti del Giornale e dell’ex consigliera regionale Carmela Rescigno che hanno fatto circolare l’audio ritenuto dal consigliere “artefatto”. Sui social nei giorni scorsi si è lasciato andare ad uno sfogo amaro: “Passerà questo momento,tra qualche tempo sarà un ricordo che mi avrà fortificato ancora di più. Il corpo è piegato ma le spalle sono larghe per sopportare il peso. Ricorderò tutto, ricorderò Chic’è stato e ricorderò anche chi è scomparso, ricorderò Chi ha provato a buttarmi a terra senza sapere che non ci sarebbe mai riuscito, ricorderò tutto ma con il sorriso,quel sorriso che voi ché state provando ad abbattermi non avrete mail!! Memento audare semper”, ha scritto il consigliere in una storia social.