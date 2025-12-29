Giugliano, tiene banco il presunto audio di Salvatore D’Agostino sui rom: si valuta la controquerela

PUBBLICITÀ

Giugliano ancora al centro di un caso di cronaca nazionale. A sollevare il caso è stato il quotidiano Il Giornale che attraverso la giornalista Hoara Borselli ha ripreso la denuncia fatta dall’ex consigliera regionale della Lega Carmela Rescigno su un presunto audio che vedrebbe coinvolto il consigliere comunale Salvatore D’Agostino, eletto con la lista civica Giugliano Democratica, storico attivista del M5S (mai iscritto e sostenitore del Pd come invece riportato erroneamente dalla giornalista de Il Giornale nel suo articolo).

Secondo quest’audio Salvatore D’Agostino avrebbe offerto lavoro in una delle cooperative che si occupano del campo rom di Giugliano «Sai quanta gente abbiamo sistemato La mattina arrivi, fai lavà le manine ai bambini, je lavi la faccia, poi stai un poco co’ loro, li aiuti a studià e fa e cose, e basta. Poi però devi far votare per gli amici miei». Questo l’audio trascritto dalla giornalita nel suo articolo. La registrazione del messaggio è finita nelle mani della vice coordinatrice regionale della Lega, Carmela Rescigno. Che ha sporto denuncia.

PUBBLICITÀ

Contattato dalla nostra redazione, al momento Salvatore D’Agostino preferisce non intervenire pubblicamente sul caso, che lo ha scosso e non poco durante queste feste natalizie, ma si limita a dichiarare di “stare valutando con i legali in quanto l’audio è artefatto ed estrapolato”.

Nè dall’opposizione nè dalla maggioranza non c’è stato nessun intervento sul caso, mentre pare che il Prefetto di Napoli Michele Di Bari abbia chiesto di avere più notizie in merito.