Giugliano. Fascia costiera senz’acqua, al via la petizione dei residenti: “Subito gli interventi”

Emergenza idrica sulla fascia costiera, arriva la petizione della comunità del Litorale Domitio coinvolta in quest’onta. Su Change.org (questo il link https://www.change.org/p/urgente-gestione-della-carenza-idrica-stagionale-sul-litorale-domitio-giuglianese) è possibile apporre in calce la propria firma per compulsare il Comune di Giugliano alla risoluzione dell’annosa problematica.

I promotori fra le altre cose chiedono al Comune di Giugliano di intervenire “tempestivamente nel momento in cui i cittadini rimangano a secco poiché trattasi di emergenza relativa a bene essenziale, oltre che sanitaria”.

Stop al pagamento delle bollette

Tra le altre richieste: l’esonero per i cittadini di “qualsiasi pagamento” delle “bollette idriche perché è impossibile pensare” di pagarle “e restare decine di giorni senz’acqua”.

L’interessamento della Regione Campania

Il 31 maggio il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli ha interpellato il sindaco Nicola Pirozzi chiedendo spiegazione dei motivi della mancanza d’acqua. Coinvolte aree come via Grotta dell’Olmo, via Carratello e gli stessi centri di Lago Patria e Varcaturo.

Raggiunto un numero consistente di firme, la petizione sarà posta all’attenzione del Comune di Giugliano, del sindaco Nicola Pirozzi e della Regione Campania.

Nel frattempo, tranne qualche intervento rifornimento attraverso pompe e autobotti, la situazione rimane complicata.