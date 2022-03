Furto nella notte a Giugliano, ladri fanno irruzione a scuola e rubano i computer

Ha del vergognoso quanto accaduto nella notte a Giugliano, dove alcuni ladri hanno fatto irruzione all’interno del VII circolo didattico in via Bartolo Longo. I malviventi hanno portato via pc e oggetti elettronici, anche se il danno stimato resta ancora da appurare.

I ladri sono entrati in ogni aula della struttura, per poi tentare la fuga una volta scattato l’allarme. Prima di uscire dalla scuola, inoltre, gli stessi hanno provato a staccare le telecamere del muro per evitare di essere riconosciuti dai sistemi di videosorveglianza. La preside, intanto, ha constatato l’entità del danno e predisposto la disinfestazione nell’istituto, mandando a casa gli alunni questa mattina.

Sul caso indagano i carabinieri, che proveranno a ricostruire la dinamica della vicenda e risalire agli autori del furto.