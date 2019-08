Giugliano. Incendio vicino al centro commerciale Auchan, sul posto carabinieri e vigili del fuoco

I carabinieri di Giugliano sono intervenuti in località Garofalo ove si stava sviluppando un incendio in un appezzamento di terra non utilizzato. I militari, durante il servizio di controllo del territorio, avevano notato una colonna di fumo innalzarsi nei pressi del centro commerciale Auchan e immediatamente giungevano, per primi, sul posto allertando i vigili del fuoco di Monteruscello che, intervenuti, riuscivano a spegnere le fiamme. In seguito giungevano la Sma Campania e l arpac che eseguirà degli accertamenti sul materiale combusto.