Giugliano. La minoranza attacca Pirozzi: “Condoni? Una rivoluzione fake! Con lui rilasciate solo 3 pratiche”

“Una rivoluzione fake!”. In un comunicato 6 consiglieri di opposizione attaccano l’Amministrazione Pirozzi sull’annuncio riguardo le pratiche di condono. Laura Poziello, Paolo Conte, Francesco Iovinella, Luigi Sequino, Antonio Poziello e Luigi Porcelli replicano alle dichiarazioni del primo cittadino: “Interveniamo per fare chiarezza cercando di evitare polemiche, perchè in queste ore stiamo spendendo il nostro tempo per chiarire che l’autocertifcazione, come annunciata dal Sindaco Nicola Pirozzi, è una procedura che tutte le Amministrazione hanno adottato da anni. Se guardiamo ai soli ultimi anni, nel 2018 sono stati rilasciati 417 condoni; nel 2019 sono stati rilasciati 504 condoni; nel 2020 sono stati rilasciati 111 condoni. Piuttosto, perchè nel 2021 sono stati rilasciati solo 3 condoni? La verità è un’altra: le pratiche sui condoni edilizi del 1985, del 1994 e del 2003 non sono arenate al Comune”.

I dati ufficiali ci dicono il contrario: le pratiche relative alla L. 47/1985 presentate sono 6773, di cui 3907 sono state rilasciate e 2886 sono da definire. Le pratiche relative alla L. 724/1994 presentate sono 7967, di cui 3540 sono state rilasciate e 1052 sono da definire. Le pratiche relative alla L. 326/2003 presentate sono 4331, di cui 1052 sono state rilasciate e 3279 sono da definire.

“Prima di fare tanti proclami informatevi. Basta con le bugie! Amministrare è una cosa seria”.