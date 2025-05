Crollo a Giugliano, 2 operai feriti dal palo delle luminarie della festa

PUBBLICITÀ

Oggi pomeriggio due operai sono stati feriti dalla caduta di un palo delle luminarie installate in occasione della festa per la Madonna della Pace a Giugliano. In via Aniello Palumbo sono arrivati i soccorritori del 118.

I due lavoratori hanno riportato lievi escoriazioni e sono stati trasferiti i due ospedali differenti. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia Municipale di Giugliano e i carabinieri della locale caserma. Due feriti in codice giallo, uno trasportato presso il pronto soccorso di Giugliano e l’altro al Santa Maria delle Grazie a Pozzuoli.

