Giugliano, nuovo avvallamento e crepe in via Santa Caterina: “Abbiamo paura”

PUBBLICITÀ

Ancora disagi in via Santa Caterina da Siena a Giugliano, strada già teatro di un crollo diversi anni fa che ne ha compromesso la viabilità. Nei giorni scorsi, infatti, si è aperta un’altra piccola buca che è stata rattoppata dal Comune con un tappetino d’asfalto superficiale, senza accertamenti sul sottofondo. I commercianti e residenti del posto sono preoccupati che possa accadere qualcosa.

Il precedente crollo della strada in via S. Caterina da Siena

La strada, già nel 2018, crollò, destando rabbia e preoccupazione nei residenti. All’epoca si scoprì una falla nel sistema fognario, che, in seguito, determinò la chiusura del tratto stradale. Suddetta problematica rese un inferno vivere la zona sia per i residenti che per i commercianti che avevano investito nei dintorni. Da allora la strada è chiusa al traffico.

PUBBLICITÀ

Ad oggi non sembra sia cambiato molto. Infatti, circa un mese fa un nuovo allarme ha interessato via Santa Caterina da Siena. Durante alcuni lavori dell’Enel lungo il tratto stradale sono comparse delle crepe nell’asfalto che hanno portato alla sospensione degli scavi.

E’ evidente la necessità di un sopralluogo tecnico accurato da parte del Comune che possa definire le condizioni del manto stradale e del sottosuolo prima di ricorrere in spiacevoli situazioni come in passato, che possano ledere i residenti o chiunque si trovi lungo quel percorso.

PUBBLICITÀ