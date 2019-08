Giugliano. Raid contro il deposito Tekra, la ditta assicura: “Servizio regolare”

Per la seconda volta in pochi giorni la nostra azienda si trova costretta a fronteggiare una nuova azione criminale. Dopo il maxi-rogo di San Giovanni Rotondo, in Puglia, nel quale sono andati distrutti 33 mezzi, nella notte tra sabato e domenica alcune persone si sono introdotte all’interno del deposito aziendale della zona ASI di Giugliano, in Campania. In questo momento è in corso una verifica dei danni.

L’azienda è dalla tarda serata di sabato in contatto continuo con le Forze dell’Ordine, nelle quali poniamo la nostra massima fiducia, garantendo ampia collaborazione agli inquirenti. Nonostante questo ulteriore grave episodio la Tekra, come sempre, continuerà a garantire il regolare svolgimento del servizio di igiene urbana in tutti i comuni in cui è presente.