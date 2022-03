Rapina nel pub Cipajò a Giugliano, banditi armati in sala tra la gente [Video]

Hanno fatto irruzione nel locale, puntato la pistola contro il volto del cassiere e hanno preso il registrato di cassa. Poi, la fuga. Questo quanto accaduto intorno alle 11 di ieri sera a Giugliano, nel pub Cipajò, vittima già lo scorso anno di un assalto armato.

I ragazzi, volto coperto e armi in pugno, hanno agito tra la gente che era presente in sala per gustarsi i panini e le pietanze del locale. Sulla vicenda indagano le forze dell’ordine, che vedranno i filmati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza per chiarire ulteriormente la dinamica. E, eventualmente, risalire all’identità dei ladri.

L’anno scorso un’altra rapina allo stesso locale

Lo scorso 24 gennaio i titolari del pub Cipajo hanno subito una rapina. I banditi sono entrati in azione pistole in pugno e con il volto coperto dal casco. Sul caso indaga la polizia di stato. “Ancora una volta siamo vittime di una rapina da Cipajo…. purtroppo investire in questo posto non ha senso !!! Dobbiamo combattere contro il Covid ,Contro le inadeguatezze di uno stato assente e contro balordi senza scrupoli“, scriveva allora il titolare sui social.

Ad agire all’orario di chiusura due malviventi armati di pistola e con i passamontagna. Giunti sul posto con un motorino, in pochi minuti sono entrati nel pub verso le 23:15 ed hanno minacciato i titolari ed i dipendenti di consegnare l’incasso della serata, puntando loro una pistola in faccia. Poi sono scappati in direzione Circumvallazione esterna. Per fortuna nel locale a quell’ora non c’era nessuno.