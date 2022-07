Lacrime di dolore nell’Agro Aversano, Giuseppe muore a 22 anni

La comunità di Orta di Atella sconvolta dal dolore per la scomparsa di Giuseppe Di Micco. Il giovane, di soli 22 anni, è venuto a mancare all’improvviso. Secondo quanto si legge su Edizione Caserta, la tragedia è avvenuta questa mattina. Ignare, al momento, le cause del decesso.

La notizia della triste dipartita si è diffusa rapidamente sui socia, dove centinaia di persone hanno voluto lasciare un messaggio di cordoglio e di vicinanza per la famiglia di Giuseppe. Su Giovani Ortesi si legge: “Ci è sopraggiunta la triste notizia che stamattina un nostro giovane concittadino si è spento. Per alcuni della nostra associazione era un amico, per altri un conoscente, altri lo conoscevano di vista, per altri uno sconosciuto, ma si tratta pur sempre di un ragazzo della nostra età. È per questo che, per una questione di rispetto e sensibilità, l’APERIGO di stasera è rimandato e per motivi di privacy non faremo il nome del ragazzo. L’associazione intera si stringe al dolore della famiglia“.