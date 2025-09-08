Incidente nel Casertano, Giuseppe muore a 31 anni

PUBBLICITÀ

Ieri Giuseppe Guarda è morto lungo la strada che collega Raviscanina e Sant’Angelo d’Alife, precisamente lungo la Provinciale 331. Il 31enne era molto conosciuto a Piana di Monte Verna, dove risiedeva. Secondo una prima ricostruzione, il giovane viaggiava in sella alla sua Ducati. Secondo un primo accertamento dei carabinieri di Piedimonte Matese, intervenuti sul posto insieme a un’ambulanza del 118, avrebbe perso il controllo della moto. I funerali di Giuseppe sono stati fissati per lunedì, 8 settembre, alle ore 17 nella chiesa di Santa Maria a Marciano. Giuseppe lascia la compagna Carmen.

Il cordoglio per Giuseppe Guarda

“Una enorme tragedia scuote la nostra comunità. In seguito ad un incidente stradale, avvenuto in Sant’Angelo di Alife, ha perso la vita Giuseppe Guarda di soli 31 anni. Ragazzo serio, riservato e perbene. Certi accadimenti appaiono privi di ogni logica, lasciandoci nello sconforto più totale. Le più alte forme di rispetto e di condivisione del dolore restano il silenzio e la preghiera. Null’altro. Un pensiero commosso alla mamma Caterina, al papà Claudio, al fratello, alla compagna Carmen. Come segno tangibile di cordoglio e vicinanza alla famiglia da parte dell’amministrazione comunale e della cittadinanza, in occasione delle esequie – che avranno luogo domani Lunedì 08 Settembre – proclamerò lutto cittadino. Piana di Monte Verna perde un giovane figlio di questa terra, e dovremo affrontare questo grande dolore con la forza del conforto. Ciao Giuseppe, che la terra ti sia lieve“, il cordoglio è stato espresso dal Comune di Piana di Monte Verna.

PUBBLICITÀ

“La notizia della tragica scomparsa del giovane #Giuseppe #Guarda, di soli 31 anni, ha profondamente colpito le nostre coscienze. Giuseppe, residente nel Comune di Piana di Monte Verna, viveva con la compagna Carmen, giovane caiatina, figlia di Francesca e Francesco Varone. Come Sindaco di Caiazzo, interpreto il sincero sentimento di vicinanza e cordoglio che unisce oggi la nostra città alla comunità di Piana di Monte Verna, duramente provata da questa immensa perdita. La morte di un giovane spezza il tempo e scuote l’anima di un’intera terra. Giuseppe, per i legami affettivi con Caiazzo, era sentito anche come uno di noi. A nome mio personale, dell’Amministrazione Comunale e dell’intera cittadinanza, esprimo profonda partecipazione al dolore della famiglia, della compagna e di tutti coloro che lo hanno conosciuto. Ci uniamo nel silenzio, nella preghiera e nel rispetto”, scrive sui social Stefano Giaquinto