Incidente a Gaeta, morti i giovanissimi amici Eugenio e Pierluca

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È morto a soli 19 anni Pierluca Pascali, rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto poco dopo l’una nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 agosto a Gaeta. Lo schianto si è verificato sul lungomare Caboto, lungo la strada statale 213 Flacca. Nelle ultime ore è arrivata anche la notizia della morte di Eugenio Vellotti, anche lui 19enne di Gaeta.

Il cordoglio del sindaco di Gaeta

In merito al tragico sinistro è intervenuto il sindaco Cristian Leccese. «Non ci sono parole in questo momento per esprimere il profondo dolore che accomuna l’intera nostra comunità alla famiglia del giovane Pierluca, tragicamente scomparso questa notte a soli 19 anni a causa di un drammatico incidente stradale», ha dichiarato Leccese. «La scomparsa di un figlio della nostra terra che vola in Cielo così presto è un evento lacerante, qualcosa di fronte a cui si fa immensa fatica a trovare un senso. Questo immane lutto colpisce una famiglia già duramente provata, alcuni anni fa, dalla prematura perdita dell’amato Dino Pascali, papà di Pierluca, noto e stimato personaggio radiofonico nonché animatore di riferimento di tutto il nostro comprensorio. A nome mio personale e della comunità che ho l’onore di rappresentare, rivolgo le più sentite e commosse condoglianze alla mamma Michela, alla nonna Teresa e a tutti i familiari.»

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«Oltre al povero Pierluca, purtroppo è arrivata anche la notizia del decesso dell’altro ragazzo, Eugenio, coinvolto nel tragico incidente. Esprimo profondo cordoglio e il più sincero dolore a nome di tutta l’Amministrazione Comunale e della comunità che rappresento per la scomparsa di un altro nostro giovane cittadino. Alla famiglia di Eugenio, così come a quella di Pierluca, giunga il nostro abbraccio più caloroso e la nostra vicinanza in questo momento di immenso ed indescrivibile dolore. La perdita di due giovani vite lascia un vuoto incolmabile e ferisce al cuore l’intera nostra cittadinanza», ha aggiunto oggi il sindaco.

Le parole della comunità scolastica

«La comunità scolastica dell’Istituto “G. Caboto” si stringe con profondo dolore e commozione intorno alla famiglia di Pierluca Pascali, studente, appena diplomato, della classe VA CMN, tragicamente scomparso. In questo momento di immenso dolore il Dirigente, i docenti, il personale ATA, i compagni di classe e tutti gli studenti dell’Istituto ricordano con affetto Pierluca, il suo sorriso e i momenti vissuti tra i banchi di scuola. La sua assenza lascia un vuoto incolmabile nei cuori di tutti noi. Ci uniamo con rispetto e profondo affetto al dolore della famiglia in questo momento di indicibile sofferenza».