Lutto a Giugliano e Qualiano per Giuseppe Pedata, addio allo storico commerciante

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Lutto a Qualiano per la scomparsa di Giuseppe Pedata, storico commerciante di 86 anni, originario di Giugliano. Una vita interamente dedicata al lavoro e al commercio. Ancora giovanissimo aveva iniziato a vendere stoffe nei mercati della zona, spostandosi inizialmente con un carretto e successivamente in automobile, insieme al fratello Gerardo. Con il passare degli anni, grazie alla passione e alla dedizione, l’attività era cresciuta fino all’apertura di uno storico negozio in una delle principali piazze di Qualiano, diventato nel tempo un punto di riferimento per numerosi cittadini. I funerali di Giuseppe Pedata si terranno il 26 agosto alle ore 15 nella Chiesa dell’Immacolata, dove familiari, amici e conoscenti potranno rivolgergli l’ultimo saluto.