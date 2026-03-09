PUBBLICITÀ
Gola recisa dopo l’incidente domestico, 19enne di Villaricca grave in ospedale

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Momenti di grande apprensione a Villaricca dove un ragazzo di 19 anni è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente domestico avvenuto all’interno della sua abitazione. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane sarebbe finito violentemente contro una porta a vetro presente in casa. L’urto avrebbe provocato la rottura del vetro, causando diverse ferite al ragazzo. Tra queste, la più grave sarebbe una profonda lesione alla gola.

Il giovane è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Giugliano. Immediatamente sottoposto a un delicato intervento chirurgico, le sue condizioni restano gravissime. Al momento non risultano interventi o indagini da parte delle forze dell’ordine. Da quanto emerso finora, infatti, l’episodio viene considerato un incidente domestico e non sarebbero stati rilevati elementi che facciano ipotizzare la presenza di reati.

